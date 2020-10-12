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Süper Lig devleri Hatay için harekete geçti!

Süper Lig devleri Hatay için harekete geçti!
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Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 Giriş Tarihi: 12.10.2020

'in köklü spor kulüpleri 'da meydana gelen orman yangınları sonrası yaraları sarmak için verip fidan kampanyası başlattı. İşte o paylaşımlar...

'in köklü spor kulüpleri 'da meydana gelen orman yangınları sonrası yaraları sarmak için verip fidan kampanyası başlattı.
Hatay'ın Belen ilçesi Sarmazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkıp yerle��im yerlerine de etkileyen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde de meydana gelen yangınlarda sabotaj iddiaları gündeme gelirken, alevler sonrası ortaya çıkan acı tabloya , ve duyarsız kalmadı.

İşte o paylaşımlar;





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