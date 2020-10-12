Süper Lig'in köklü spor kulüpleri Hatay'da meydana gelen orman yangınları sonrası yaraları sarmak için el ele verip fidan kampanyası başlattı. İşte o paylaşımlar...

Süper Lig'in köklü spor kulüpleri Hatay'da meydana gelen orman yangınları sonrası yaraları sarmak için el ele verip fidan kampanyası başlattı.

Hatay'ın Belen ilçesi Sarmazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkıp yerle��im yerlerine de etkileyen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde de meydana gelen yangınlarda sabotaj iddiaları gündeme gelirken, alevler sonrası ortaya çıkan acı tabloya Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray duyarsız kalmadı.



İşte o paylaşımlar;













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