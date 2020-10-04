04 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City 0-3 West Ham United | MAÇ SONUCU

Leicester City evinde dağıldı! Çağlar ve Cengiz...
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

'in 4. haftasında ve 'nün formasını giydiği ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 3-0 kazandı.

İngiltere Premier Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde , sahasında 'a 3-0 mağlup oldu.

İngiltere Premier Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Leicester City ile West Ham United, King Power'da karşı karşıya geldi.

West Ham'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Michail Antonio, 34. dakikada Pablo Fornals ve 83. dakikada Jarrod Bowen kaydetti.

Milli futbolcularımızdan 90 dakika forma giyerken, 55. dakikada oyuna dahil oldu.

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