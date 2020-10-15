Arjantin kazandı saha karıştı! Messi küfür etti

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçında Arjantin deplasmanda Bolivya ile karşılaştı. Konuk ekip rakibini 15 sene sonra deplasmanda 2-1yenmeyi başardı. Mücadelenin ardından Messi'nin tartıştığı anlar ise maça damga vurdu. İşte detaylar...

Arjantin'in 15 sene sonra deplasmandaki kötü seriyi bitirdiği ve Bolivya'yı 2-1 mağlup ettiği maç sonunda kavga çıktı.

Bolivya futbolcusu Marcelo Moreno, maçın ardından 2009'da Bolivya'nın Arjantin'i 6-1 yendiği maçı hatırlatarak Lionel Messi'yi tahrik etti, Messi de sinirlerine hakim olamayarak rakibinin üzerine yürüdü. Messi'nin rakibine birşeyler söylerken küfür de ettiği ekranlara yansıdı.

Arjantin basını, Marcelo'nun Messi ve diğer Arjantin futbolcularına karşı alaycı tavır sergiledikten sonra tansiyonu yükselttiğini ve Messi'nin çok sinirlendiğini yazdı.



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