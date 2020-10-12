12 Ekim 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

PAOK Dimitris Pelkas'ın yerini Shinji Kagawa'yla dolduracak!

Pelkas'ın yeri onunla dolacak! Beşiktaş'ın eski oyuncusu...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.10.2020

Fenerbahçe yaz transfer döneminde PAOK'tan Dimitris Pelkas'ı kadrosuna katmıştı. Yunan ekibi de, Pelkas'ın yerini 'ın eski futbolcusu ile doldurmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Bir dönem ülkemizde forması giyen Kagawa'nın yeni adresi Yunanistan olabilir. Son olarak La Liga 2 takımı Zaragoza'da forma giyen ve sözleşmesi fesh edildikten sonra serbest kalan Japon oyuncuya PAOK talip oldu.

'nın Zaragoza'dan yüksek maaşı nedeniyle ve yabancı sınırında yer açabilmek amacıyla gönderildiği ortaya çıkmıştı.

PELKAS YERİNE KAGAWA

10 numara oyuncusu Pelkas'ı Fenerbahçe'ye satan PAOK, bu mevki için serbest oyuncu konumunda bulunan 31 yaşındaki Kagawa'yı hedefine aldı. PAOK, ayrıca bir diğer kulüpsüz oyuncu Kwadwo Asamoah'ı da hedefleri arasına aldı.

Genç futbolcudan transfer itirafı! haberin devamı

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