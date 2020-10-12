PAOK Dimitris Pelkas'ın yerini Shinji Kagawa'yla dolduracak!
Fenerbahçe yaz transfer döneminde PAOK'tan Dimitris Pelkas'ı kadrosuna katmıştı. Yunan ekibi de, Pelkas'ın yerini Beşiktaş'ın eski futbolcusu Shinji Kagawa ile doldurmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması giyen Kagawa'nın yeni adresi Yunanistan olabilir. Son olarak La Liga 2 takımı Zaragoza'da forma giyen ve sözleşmesi fesh edildikten sonra serbest kalan Japon oyuncuya PAOK talip oldu.
Shinji Kagawa'nın Zaragoza'dan yüksek maaşı nedeniyle ve yabancı sınırında yer açabilmek amacıyla gönderildiği ortaya çıkmıştı.
PELKAS YERİNE KAGAWA
10 numara oyuncusu Pelkas'ı Fenerbahçe'ye satan PAOK, bu mevki için serbest oyuncu konumunda bulunan 31 yaşındaki Kagawa'yı hedefine aldı. PAOK, ayrıca bir diğer kulüpsüz oyuncu Kwadwo Asamoah'ı da hedefleri arasına aldı.
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