03 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea 4-0 Crystal Palace | MAÇ SONUCU

Chelsea sahasında ilk kez kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 Giriş Tarihi: 03.10.2020

'in 4. haftasında ile karşı karşıya geldi. Lampard'ın öğrencileri baştan sona üstün bir oyun sergilerken sahadan 4-0'lık net bir skorla ayrıldı.

'de oynanan maçta , sahasında 'ı 4-0 mağlup etti.

Stamford Bridge Stadı'nda bir diğer başkent ekibi Crystal Palace'ı ağırlayan Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Ben Chilwell, 66. dakikada Kurt Zouma, 78 ve 82. dakikalarda penaltıdan Jorginho attı.

Chelsea'nin Leicester City'den transfer ettiği 23 yaşındaki sol bek Ben Chilwell, yeni takımıyla ligde çıktığı ilk maçta rakip fileleri havalandırdı.

İtalyan orta saha oyuncusu Jorginho ise ilk kez Chelsea formasıyla bir lig maçında iki gol kaydetti.

Lige deplasmanda Brighton'ı yenerek başlayan ancak sonraki iki haftada beş puan kaybeden Chelsea, bu sezon sahasındaki ilk galibiyetini Crystal Palace karşısında elde etmiş oldu.

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