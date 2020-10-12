12 Ekim 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Inter'de Conte forvet hattı için Sergio Agüero'yu istiyor

Conte'nin Agüero inadı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 Giriş Tarihi: 12.10.2020

İtalyan devi Inter'de gözler Sergio Agüero'ya çevrildi. Conte'nin ısrarla istediği yıldız isim için devre arasını beklediği öğrenildi. Forvet hattında Lukaku'nun yanına bir oyuncu daha isteyen tecrübeli teknik adam Arjantinliyi takımında görmek istiyor. İşte detaylar...

İngiltere ekiplerinden forması giyen Sergio Agüero'ya Inter talip oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Inter, Lautaro Martinez'in takımdan ayrılma ihtimaline karşılık 2011'den bu yana City forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız futbolcu Sergio Agüero için teklif hazırladığı ifade edildi. 32 yaşındaki golcü isme yıllık 8 milyon Euro gibi bir rakamın önerileceği vurgulandı.

İngiliz ekibinin formasıyla çıktığı toplam 370 karşılaşmada 254 gole imzasını atan Agüero, 73 de asist yapma başarısı gösterdi.

Futbol kariyerine ülkesinin takımlarından Independiente'de başlayan Sergio Agüero, 2006'da 'e, 2011'de de Premier Lig temsilcisi Manchester City'e transfer olmuştu. 'nın da önemli isimlerinden olan tecrübeli futbolcu, çıktığı 97 maçta 41 gol kaydetti.

Suudi Arabistan'dan Mesut Özil'e dudak uçuklatan teklif!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Macaristan tek attı 3 aldı Macaristan tek attı 3 aldı
İngiltere liderliğe yükseldi İngiltere liderliğe yükseldi
Hırvatistan ilk puanlarını aldı Hırvatistan ilk puanlarını aldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör