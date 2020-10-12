Inter'de Conte forvet hattı için Sergio Agüero'yu istiyor
İtalyan devi Inter'de gözler Sergio Agüero'ya çevrildi. Conte'nin ısrarla istediği yıldız isim için devre arasını beklediği öğrenildi. Forvet hattında Lukaku'nun yanına bir oyuncu daha isteyen tecrübeli teknik adam Arjantinliyi takımında görmek istiyor. İşte detaylar...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City forması giyen Sergio Agüero'ya Inter talip oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Inter, Lautaro Martinez'in takımdan ayrılma ihtimaline karşılık 2011'den bu yana City forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız futbolcu Sergio Agüero için teklif hazırladığı ifade edildi. 32 yaşındaki golcü isme yıllık 8 milyon Euro gibi bir rakamın önerileceği vurgulandı.
İngiliz ekibinin formasıyla çıktığı toplam 370 karşılaşmada 254 gole imzasını atan Agüero, 73 de asist yapma başarısı gösterdi.
Futbol kariyerine ülkesinin takımlarından Independiente'de başlayan Sergio Agüero, 2006'da Atletico Madrid'e, 2011'de de Premier Lig temsilcisi Manchester City'e transfer olmuştu. Arjantin Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden olan tecrübeli futbolcu, çıktığı 97 maçta 41 gol kaydetti.
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