11 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları! İtalya, İngiltere ve Fransa...

UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 Giriş Tarihi: 11.10.2020

Uluslar Ligi'nde günün maçları futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Özellikle Polonya - , - ve - Portekiz maçları oldukça fazla araştırılıyor. A da karşısında 3 puan için mücadele edecek. Mücadeleler öncesi merak edilen konular arasında maçların yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?

Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A deplasmanında 3 puan arayacak. Polonya - , - ve - Portekiz maçları gecenin en merak edilen karşılaşmaları arasında yer alıyor. Peki, hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?

İŞTE UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI

UEFA Uluslar Ligi - Lig A - Grup 1
19:00 Bosna-Hersek - Hollanda (S Sport Plus)
21:45 Polonya - İtalya (S Sport Plus)
UEFA Uluslar Ligi - Lig A - Grup 2
19:00 İngiltere - Belçika (S Sport 2)
21:45 İzlanda - Danimarka (UEFA TV)
UEFA Uluslar Ligi - Lig A - Grup 3
19:00 Hırvatistan - İsveç ( S Sport Plus)
21:45 Fransa - Portekiz (S Sport 2)
UEFA Uluslar Ligi - Lig B - Grup 1
19:00 Norveç - Romanya (UEFA TV)
21:45 - Avusturya (UEFA TV)
UEFA Uluslar Ligi - Lig B - Grup 2
21:45 İsrail - Çekya (UEFA TV)
21:45 İskoçya - Slovakya (UEFA TV)
UEFA Uluslar Ligi - Lig B - Grup 3
21:45 Rusya - Türkiye (TRT 1) (UEFA TV)
21:45 Sırbistan - Macaristan (UEFA TV)
UEFA Uluslar Ligi - Lig B - Grup 4
16:00 İrlanda Cum. - Galler ( S Sport 2)
19:00 Finlandiya - Bulgaristan (UEFA TV)
UEFA Uluslar Ligi - Lig C - Grup 2
19:00 Ermenistan - Gürcistan (UEFA TV)
19:00 Estonya - Makedonya (UEFA TV)
UEFA Uluslar Ligi - Lig C - Grup 3
21:45 Yunanistan - Moldova (UEFA TV)
21:45 Kosova - Slovenya (UEFA TV)
UEFA Uluslar Ligi - Lig C - Grup 4
16:00 Kazakistan - Arnavutluk (S Sport Youtube)
19:00 Litvanya - Beyaz Rusya (UEFA TV)

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