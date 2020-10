UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları! İtalya, İngiltere ve Fransa...

UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Özellikle Polonya - İtalya, İngiltere - Belçika ve Fransa - Portekiz maçları oldukça fazla araştırılıyor. A Milli Takımımız da Rusya karşısında 3 puan için mücadele edecek. Mücadeleler öncesi merak edilen konular arasında maçların yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?

İŞTE UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI

UEFA Uluslar Ligi - Lig A - Grup 1

19:00 Bosna-Hersek - Hollanda (S Sport Plus)

21:45 Polonya - İtalya (S Sport Plus)

UEFA Uluslar Ligi - Lig A - Grup 2

19:00 İngiltere - Belçika (S Sport 2)

21:45 İzlanda - Danimarka (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig A - Grup 3

19:00 Hırvatistan - İsveç ( S Sport Plus)

21:45 Fransa - Portekiz (S Sport 2)

UEFA Uluslar Ligi - Lig B - Grup 1

19:00 Norveç - Romanya (UEFA TV)

21:45 Kuzey İrlanda - Avusturya (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig B - Grup 2

21:45 İsrail - Çekya (UEFA TV)

21:45 İskoçya - Slovakya (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig B - Grup 3

21:45 Rusya - Türkiye (TRT 1) (UEFA TV)

21:45 Sırbistan - Macaristan (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig B - Grup 4

16:00 İrlanda Cum. - Galler ( S Sport 2)

19:00 Finlandiya - Bulgaristan (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig C - Grup 2

19:00 Ermenistan - Gürcistan (UEFA TV)

19:00 Estonya - Makedonya (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig C - Grup 3

21:45 Yunanistan - Moldova (UEFA TV)

21:45 Kosova - Slovenya (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig C - Grup 4

16:00 Kazakistan - Arnavutluk (S Sport Youtube)

19:00 Litvanya - Beyaz Rusya (UEFA TV)

DİĞER