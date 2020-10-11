Beckham Higuain kardeşleri Inter Miami'ye transfer etti

Juventus'la sözleşmesini fesheden adı birçok dünya devleriyle anılan Gonzalo Higuain'i kadrosunda katan David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, şimdi de yıldız ismin abisini takımına dahil etti. işte detaylar...

İngilizlerin efsane ismi David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekiplerinden Inter Miami, transferlerine devam ediyor. Daha önce Juventus'la sözleşmesini fesheden Gonzalo Higuain'i renklerine bağlayan Inter Miami, şimdi de bir dönem Beşiktaş forması giyen kardeşi Federico Higuain'le sözleşme imzaladı.

Kulüpte antrenör-futbolcu olarak görev yapacak Federico Higuain'in transfer bedelinin 42 bin Euro olacağı ifade edildi. İkili daha önce de Arjantin'in River Plate takımında birlikte oynamışlardı. (Fotomaç)

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