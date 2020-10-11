11 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Beckham Higuain kardeşleri Inter Miami'ye transfer etti

Beckham kardeşleri buluşturdu! Beşiktaş...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 Giriş Tarihi: 11.10.2020

Juventus'la sözleşmesini fesheden adı birçok dünya devleriyle anılan 'i kadrosunda katan David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, şimdi de yıldız ismin abisini takımına dahil etti. işte detaylar...

İngilizlerin efsane ismi David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekiplerinden Inter Miami, transferlerine devam ediyor. Daha önce Juventus'la sözleşmesini fesheden 'i renklerine bağlayan Inter Miami, şimdi de bir dönem forması giyen kardeşi Federico Higuain'le sözleşme imzaladı.

Kulüpte antrenör-futbolcu olarak görev yapacak Federico Higuain'in transfer bedelinin 42 bin Euro olacağı ifade edildi. İkili daha önce de Arjantin'in takımında birlikte oynamışlardı. (Fotomaç)

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