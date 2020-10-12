12 Ekim 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA Uluslar Ligi: Sırbistan 0-1 Macaristan | MAÇ SONUCU

Macaristan tek attı 3 aldı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.10.2020

3. Grup maçında sahasında 'ı ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı.

3. Grup karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi misafir ekip 1-0 kazandı.

Macaristan'a galibiyeti getiren golü, 20. dakikada Konyves attı.

Bu sonuçla birlikte Macaristan 6 puana yükselirken, Sırbistan ise 1 puanda kaldı.

Rusya'yı salladık ama yıkamadık! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Finlandiya rahat kazandı Finlandiya rahat kazandı
Galler liderliğini sürdürdü Galler liderliğini sürdürdü
Sörloth ve Haaland şov yaptı Norveç farka koştu! Sörloth ve Haaland şov yaptı Norveç farka koştu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör