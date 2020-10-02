02 Ekim 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Union Berlin - Mainz 05 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Union Berlin - Mainz 05 maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.10.2020

'nın 3. haftasında ile Stadion An der Alten Försterei'de karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Union Berlin - Mainz 05 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde ile karşılaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Union Berlin - Mainz 05 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UNION BERLIN - MAINZ 05 MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Union Berlin - Mainz 05 maçı 2 Ekim Cuma günü saat 21:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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