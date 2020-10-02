Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Union Berlin ile Mainz 05 Stadion An der Alten Försterei'de karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Union Berlin - Mainz 05 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde Union Berlin ile Mainz 05 karşılaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Union Berlin - Mainz 05 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UNION BERLIN - MAINZ 05 MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Union Berlin - Mainz 05 maçı 2 Ekim Cuma günü saat 21:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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