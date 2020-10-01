İtalyan basınından flaş iddia! Merih Demiral Juventus'tan ayrılıyor mu?
Serie A ekiplerinden Juventus'ta kariyerini sürdüren Merih Demiral için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fiorentina, Federico Chiesa'yı isteyen Juventus'tan Merih Demiral'ı istedi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
Serie A devi Juventus, İtalyan futbolunun yeni genç yıldızı Federico Chiesa için Fiorentina ile görüşmelere başlarken, Merih Demiral'ın da transfere dahil olabileceği kaydedildi.
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre Juventus, Chiesa için Fiorentina'ya Rugani ve De Sciglio'yu takasta önerdi. Ancak bu teklifi kabul etmeyen Mor Menekşelerin, Chiesa karşılığında Juve'den milli yıldız Merih Demiral'ı istediği belirtildi.
JUVE'DEN RET CEVABI!
Siyah-beyazlılar, Fiorentina'nın bu talebini reddederek Merih Demiral'ın takımın en önemli oyuncularından biri olduğunu ve başka bir takıma transferinin mümkün olmadığını belirtti.
Haberin detaylarında verilen bilgiye göre iki taraf arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edilirken, Juventus'un Rugano ile De Sciglio'nun yanında Douglas Costa ve bir miktar para karşılığında Chiesa transferini bitirmek istediği öne sürüldü.
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