İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 mücadelesinde Brentford ile Fulham karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Brentford - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Lig Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek finalistlerin belli olacağı mücadelelerden biri de Brentford ile Fulham arasında oynanacak. Maçın yayınlanacağı saat ve kanal futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brentford - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BRENTFORD - FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brentford - Fulham maçı 1 Ekim Perşembe günü saat 19:30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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