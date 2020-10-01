01 Ekim 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Brentford - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Brentford - Fulham maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.10.2020

'nda heyecan devam ediyor. Son 16 mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Brentford - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek finalistlerin belli olacağı mücadelelerden biri de ile arasında oynanacak. Maçın yayınlanacağı saat ve kanal futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brentford - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BRENTFORD - FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brentford - Fulham maçı 1 Ekim Perşembe günü saat 19:30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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