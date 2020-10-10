11 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

İspanya 1-0 İsviçre | MAÇ SONUCU

İspanya tek attı 3 aldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 Giriş Tarihi: 10.10.2020

3. hafta maçlarıyla devam etti. A Ligi'nde sahasında 'yi 1-0 mağlup ederek 3 puanı aldı ve 7 puanla liderliğini sürdürdü.

'nin 3. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, galibiyeti getiren golü 14. dakikada Mikel Oyarzabal attı.

Bu sonuçla birlikte 3 hafta sonunda puanını 7'ye yükselten İspanya, liderliğini sürdürdü. İsviçre ise 1 puanla sonuncu sırada kaldı.

Panzerler deplasmanda güldü haberin devamı

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