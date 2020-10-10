10 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal'in eski menajeri Arsene Wenger'den Mesut Özil'e büyük övgü!

Wenger'den Mesut'a büyük övgü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.10.2020

'in eski menajeri , Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e övgü dolu sözler kullandı. Wenger, "Mesut Özil, sahada çok disiplinli bir oyuncu değil. Topsuz oyun da onun öne çıktığı bir nokta değil. Onun yanına defansif anlayışı iyi olan oyuncular koyarsanız, bu sorunu çözebilirsiniz" dedi.

'in efsane menajeri , Mesut Özil ile ilgili konuştu.

'e konuşan Wenger eski öğrensicisi hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

İşte o açıklama:

"Mesut Özil, çok disiplinli bir futbolcu değil. Topsuz oyun da onun öne çıktığı bir nokta değil. Onun yanına defansif anlayışı iyi olan oyuncular koyarsanız, bu sorunu çözebilirsiniz. Onunla birlikte hücum ve savunma arasındaki dengeyi ayarlamak önemli.

"SAKİN OLMASI TESADÜF DEĞİL"

Mesut Özil gibi oyuncuların topla birlikte bu kadar sakin olması tesadüf değil. Bu oyuncular diğerlerine göre daha hızlı düşünüyor ve hemen karar veriyor. Top daha ayağına gelmeden ne yapacağını biliyor. Bu oyuncular, maç kazandıran oyunculardır.

Oyuncular son 10 yılda teknik kalitesini kaybetmeye başladı. Atletizm, teknikten ve karar verici olmaktan önemli hale geldi. Daha fiziksel, daha sert, daha patlama üzerine bir oyun var.

Arsene Wenger, Mesut Özil'i korudu! | Goal.com

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