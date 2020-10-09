09 Ekim 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Mesut Özil Arsenal'den ayrılıyor! Yeni adresini duyurdular

Mesut Özil Arsenal'den ayrılıyor! Yeni adresini duyurdular
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.10.2020

İngiltere ekiplerinden forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basını, ekibinin tecrübeli oyuncuyla yeniden fesih görüşmelerine başlamaya hazırlandığını yazarken, Mesut'un yeni adresini de duyurdu. İşte detaylar...

Son 8 sezondur forması giyen , deviyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 'de yer alan habere göre ekibinin, yıldız futbolcuyla sözleşme feshiyle ilgili yeniden görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

Arsenal, haftalık 350 bin Pound maaş ödediği ve bir süredir takımdan göndermek istediği Mesut Özil ile son 2 haftada gerçekleştirdiği görüşmelerden istediği sonucu alamadı. 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki 13 milyon Pound'luk bedeli almadan takımdan ayrılmak istemediği belirtildi.

ARSENAL'DEN AYRILIRSA ABD'YE GİDEBİLİR

Kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden yıldız oyuncunun Arsenal'den ayrıldığı takdirde MLS takımlarına gidebileceği vurgulandı.

Mesut Özil'in adı geçtiğimiz transfer dönemlerinde sık sık ile anılıyordu.


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