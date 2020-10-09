Mesut Özil Arsenal'den ayrılıyor! Yeni adresini duyurdular

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basını, Londra ekibinin tecrübeli oyuncuyla yeniden fesih görüşmelerine başlamaya hazırlandığını yazarken, Mesut'un yeni adresini de duyurdu. İşte detaylar...

Son 8 sezondur Arsenal forması giyen Mesut Özil, Premier Lig deviyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Daily Mail'de yer alan habere göre Londra ekibinin, yıldız futbolcuyla sözleşme feshiyle ilgili yeniden görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

Arsenal, haftalık 350 bin Pound maaş ödediği ve bir süredir takımdan göndermek istediği Mesut Özil ile son 2 haftada gerçekleştirdiği görüşmelerden istediği sonucu alamadı. 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki 13 milyon Pound'luk bedeli almadan takımdan ayrılmak istemediği belirtildi.

ARSENAL'DEN AYRILIRSA ABD'YE GİDEBİLİR

Kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden yıldız oyuncunun Arsenal'den ayrıldığı takdirde MLS takımlarına gidebileceği vurgulandı.

Mesut Özil'in adı geçtiğimiz transfer dönemlerinde sık sık Fenerbahçe ile anılıyordu.





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