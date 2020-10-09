09 Ekim 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Milan'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in corona virüsü testi negatif çıktı

İbrahimovic Covid-19'u yendi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.10.2020

Serie A devi Milan'da forma gıyen ve geçtiğimiz haftalarda yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan Zlatan Ibrahimovic'in corona virüsünü atlattığı açıklandı.

Milan Kulübünün açıklamasında, 'e yapılan son iki Kovid-19 testinin negatif çıktığı, Milano kenti sağlık yetkililerinin de oyuncunun karantinasına son verdiği belirtildi.

İbrahimovic ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sen iyileştin. Sağlık makamları karantinanın bittiğini bildirdi. Sen çıkabilirsin." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, 24 Eylül'de 39 yaşındaki golcüsünün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve oyuncunun kendisini karantinaya aldığını duyurmuştu.



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