29 Eylül 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Wesley Fofana Leicester City'de

Leicester'dan flaş transfer! Çağlar'ın yanına...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.09.2020

Milli futbolcularımız Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekibi , St. Etienne forması giyen 19 yaşındaki stoper Wesley Fofana'yı kadrosuna kattı.

Milli futbolcularımız Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in forma giydiği İngiltere Premier Lig takımı , St. Etienne'nin 19 yaşındaki Fransız stoperi Wesley Fofana'yı kadrosuna kattı.

Leicester City, genç yıldız için kulübüne 35 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

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