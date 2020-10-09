Inter'de 3 futbolcunun daha corona virüsü tespit edildi

Geçtiğimiz günlerde Alessandro Bastoni'ni de corona virüsü tespit edilen Serie A devi Inter'de Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan ve Ionut Radu da yeni tip corona virüsü (Covid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncuları Gagliardini ve Nainggolan ile kaleci Radu'nun Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

İtalyan ekibi, çarşamba günü de savunma oyuncusu Alessandro Bastoni'de koronavirüs tespit edildiğini duyurmuştu.

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