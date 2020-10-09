09 Ekim 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Lokomotiv Moskova Vıctor Moses ile anlaştı

Victor Moses'ın yeni takımı belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.10.2020

Bir dönem forması giyen için kulübü Inter flaş bir kararla Nijeryalı futbolcuyu bırakmıştı. Tecrübeli isim birçok ülkede döneminin bitmesinin ardından Rus takımı ile anlaştı. İşte detaylar...

'de pek parlak bir dönem geçiremeyen ve sonrasında gittiği Inter'de de başarılı olamayan , penceresinin açık olduğu 'nın yolunu tutuyor.

'de bırakılan Nijeryalı oyuncuyu 'nın 10 milyon euro satın alma opsiyonu ile birlikte kiralayacağı belirtildi.

Moskova ekibinin eski genel direktörü Ilya Gerkus, "Moses ile bir süredir görüşülüyordu, anlaşma kısa sürede açıklanır" şeklinde açıklama yaptı.

Chelsea ile son maçına 2018'in Ekim ayında çıkan Moses, ardından Fenerbahçe ve Inter'de kiralık dönemler geçirdi.

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