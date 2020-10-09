09 Ekim 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Ferdi Kadıoğlu attı Hollanda farka koştu!

Ferdi Kadıoğlu attı Hollanda farka koştu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.10.2020

, U21 maçında Cebelitarık'ı 5-0 mağlup etti. Hollanda forması giyen Fenerbahçeli futbolcu , takımının 3. golünü kaydederek galibiyete katkıda bulundu.

, U21 maçında Cebelitarık'ı 5-0'lık skorla mağlup etti.

'nin genç futbolcusu , maça ilk 11'de başlarken 78'inci dakikada yerini Jurgen Ekkelenkamp'a bıraktı. Kadıoğlu, maçın 40'ıncı dakikasında takımının 3'üncü golünü kaydetti. 7'nci grupta yer alan Hollanda 7 maç sonunda 21 puan toplarken 33 gol attı ve kalesinde sadece 3 gol görerek namağlup liderliğini sürdürdü.



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