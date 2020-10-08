08 Ekim 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool'lu Xherdan Shaqiri'nin 2. corona virüsü test sonucu negatif çıktı

Liverpool'da Shaqiri sevinci
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.10.2020

ekiplerinden forması giyen İsviçreli futbolcu 'nin ikinci corona virüsü testinin negatif çıktığı açıklandı.

Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, kampında bulunan 28 yaşındaki oyuncuya yapılan ikinci Covid-19 testin sonucu negatif çıktı.

Shaqiri'nin, İsviçre'nin Uluslar Ligi'nde ile deplasmanda oynayacağı maçın kafilesinde yer alacağı belirtildi.

Oyuncunun milli takım kampında 2 gün önce rutin kontrolleri sırasında yapılan Covid-19 testinin sonucu pozitif çıkmıştı.

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