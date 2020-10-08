08 Ekim 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Zlatan Ibrahimovic'e kötü haber! İkinci test sonucu...

Ibrahimovic'e kötü haber! İkinci test sonucu...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 Giriş Tarihi: 08.10.2020

Serie A ekibi Milan'da forma giyen ve geçtiğimiz günlerde yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan Zlatan Ibrahimovic'in 2 haftalık karantina sürecinin ardından yaptırdığı ikinci test sonucunun da pozitif çıktığı öğrenildi.

İtalya Serie A devi Milan'da forma giyen ve corona virüsü test sonucunun poztif çıkmasının ardından karantinaya giren Zlatan Ibrahimovic'e kötü haber geldi. 2 haftalık karantina sürecinin ardından bir kez daha corona virüsü testi yaptıran yıldız futbolcunun ikinci testinin de pozitif çıktığı belirtildi.

"COVID'İN BANA BULAŞMASI KÖTÜ FİKİR"

Ibrahimovic, ilk testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Herhangi bir semptomum yok. Covid'in bana meydan okuyacak cesareti varmış ama bu kötü bir fikir." ifadelerini kullanmıştı.

Ibrahimovic'ten kötü haber! 2. Covid-19 testi...

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