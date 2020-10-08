Zlatan Ibrahimovic'e kötü haber! İkinci test sonucu...
Serie A ekibi Milan'da forma giyen ve geçtiğimiz günlerde yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan Zlatan Ibrahimovic'in 2 haftalık karantina sürecinin ardından yaptırdığı ikinci test sonucunun da pozitif çıktığı öğrenildi.
İtalya Serie A devi Milan'da forma giyen ve corona virüsü test sonucunun poztif çıkmasının ardından karantinaya giren Zlatan Ibrahimovic'e kötü haber geldi. 2 haftalık karantina sürecinin ardından bir kez daha corona virüsü testi yaptıran yıldız futbolcunun ikinci testinin de pozitif çıktığı belirtildi.
"COVID'İN BANA BULAŞMASI KÖTÜ FİKİR"
Ibrahimovic, ilk testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Herhangi bir semptomum yok. Covid'in bana meydan okuyacak cesareti varmış ama bu kötü bir fikir." ifadelerini kullanmıştı.
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