06 Ekim 2020, Salı
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Son dakika: Edinson Cavani Manchester United'da!
Fransız devi Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona ermesinin ardından yaz transfer döneminde adı sıklıkla Fenerbahçe ile anılan Edinson Cavani, Premier Lig ekibi Manchester United ile resmi sözleşme imzaladı.
Geride bıraktığımız transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan ve hangi takıma transfer olacağı merak konusu olan Edinson Cavani'nin yeni takımı belli oldu.
Son olarak PSG forması giyen ve Fransız ekibiyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Uruguaylı yıldız, İngiliz ekibi Manchester United ile resmi sözleşme imzaladı.
🇺🇾🔴 𝗠𝗮𝗱𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝗠𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿.— Manchester United (@ManUtd) October 5, 2020
Ladies and gentlemen: introducing @ECavaniOfficial...#MUFC pic.twitter.com/2tBLCdtjdL
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