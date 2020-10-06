06 Ekim 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika: Edinson Cavani Manchester United'da!

Cavani İngiliz deviyle imzaladı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.10.2020

Fransız devi Saint-Germain ile sözleşmesi sona ermesinin ardından yaz döneminde adı sıklıkla ile anılan , ekibi ile resmi sözleşme imzaladı.

Geride bıraktığımız döneminde adı sık sık ile anılan ve hangi takıma transfer olacağı merak konusu olan 'nin yeni takımı belli oldu.

Son olarak forması giyen ve Fransız ekibiyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Uruguaylı yıldız, İngiliz ekibi ile resmi sözleşme imzaladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
G.Saray'a Telles piyangosu! Transferi resmen açıklandı G.Saray'a Telles piyangosu! Transferi resmen açıklandı
Bruma'nın yeni takımı belli oldu Bruma'nın yeni takımı belli oldu
Everton'dan 5 yıllık imza! Yıldız isim... Everton'dan 5 yıllık imza! Yıldız isim...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör