UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak maçlar öncesinde Hollanda ile Meksika hazırlık maçı yapacak. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hollanda - Meksika maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi öncesi hazırlık karşılaşmasında Hollanda ile Meksika karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi maçın yayını hakkında birçok kişi araştırma yapıyor. Peki, Hollanda - Meksika maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

HOLLANDA - MEKSİKA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hollanda - Meksika maçı 7 Ekim Çarşamba günü saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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