Cüneyt Çakır Gürcistan-Belarus maçını yönetecek

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a dev görev... FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Gürcistan ile Belarus arasında oynanacak 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off yarı final maçında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Erovnuli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR olarak görev alacak.

DİĞER