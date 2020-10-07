07 Ekim 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Cüneyt Çakır Gürcistan-Belarus maçını yönetecek

Cüneyt Çakır'a dev görev
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.10.2020

'dan 'a dev görev... kokartlı hakem Cüneyt Çakır, ile Belarus arasında oynanacak 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off yarı final maçında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Erovnuli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak 'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise olacak. Karşılaşmada VAR, ise AVAR olarak görev alacak.

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