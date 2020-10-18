Serie A: Bologna 3-4 Sassuolo | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 4. haftasında milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün formasını giydiği Sassuolo, 3-1 geriye düştüğü maçta Bologna'yı 4-3 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Serie A'nın 4. haftasında Bologna ile Sassuolo, Renato Dall'Ara Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, 3-1 geriye düştüğü maçtan 4-3'lük galibiyetle ayrılarak haftayı 3 puanla kapattı.
Sassuolo'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Domenico Berardi, 64. dakikada Filip Durici, 70. dakikada Francesco Caputo ve 77. dakikada Takehiro Tomiyasu (k.k.) kaydetti. Ev sahibi takımın 9. dakikada Roberto Soriano, 39. dakikada Mattias Svanberg ve 60. dakikada Riccado Orsolini'nin attığı goller mağlubiyete engel olamadı.
KAAN 61'DE MERT'İN YERİNE GİRDİ
Sassuolo forması giyen milli futbolcularımızdan Mert Müldür, mücadeleye ilk 11'de başlarken, karşılaşmanın 61. dakikasında yerini bir başka milli futbolcumuz Kaan Ayhan'a bıraktı.
Bu sonuçla ligdeki 3. galibiyetini alan Sassuolo, 2. sıraya yükseldi. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Bologna ise 3 puanla 16. sırada yer aldı.
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