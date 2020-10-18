18 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Bologna 3-4 Sassuolo | MAÇ SONUCU

Kaan ve Mert'li Sassuolo'dan müthiş geri dönüş!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 Giriş Tarihi: 18.10.2020

İtalya Serie A'nın 4. haftasında milli futbolcular ve 'ün formasını giydiği , 3-1 geriye düştüğü maçta 'yı 4-3 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Serie A'nın 4. haftasında ile , Renato Dall'Ara Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, 3-1 geriye düştüğü maçtan 4-3'lük galibiyetle ayrılarak haftayı 3 puanla kapattı.

Sassuolo'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Domenico Berardi, 64. dakikada Filip Durici, 70. dakikada Francesco Caputo ve 77. dakikada Takehiro Tomiyasu (k.k.) kaydetti. Ev sahibi takımın 9. dakikada Roberto Soriano, 39. dakikada Mattias Svanberg ve 60. dakikada Riccado Orsolini'nin attığı goller mağlubiyete engel olamadı.

KAAN 61'DE MERT'İN YERİNE GİRDİ

Sassuolo forması giyen milli futbolcularımızdan , mücadeleye ilk 11'de başlarken, karşılaşmanın 61. dakikasında yerini bir başka milli futbolcumuz 'a bıraktı.

Bu sonuçla ligdeki 3. galibiyetini alan Sassuolo, 2. sıraya yükseldi. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Bologna ise 3 puanla 16. sırada yer aldı.

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