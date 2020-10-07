Damien Comolli'den ilginç yöntem! Football Manager ile transfer yapacak
Bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevinde bulunan ve şu an Toulouse'un başkanlığını yapan Damien Comolli, transferde Football Manager kullanacaklarını söyledi.
Haziran 2018 - Ocak 2020 tarihleri arasında Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlenen ve şu anda Ligue 2 ekiplerinden Toulouse'un başkanlığını yapan Fransız futbol adamı Damien Comolli, ülke basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Comolli, yakın bir zamanda transfer çalışmaları için Footbal Manager yönetmini kullanacaklarını ancak kulübün tüm transfer politikasını buna bağlı olmayacağını söyledi.
Damien Comolli'nin Fransız basınından 20 Minutes'e yaptığı açıklamalar şu şekilde:
"PANDEMİ NEDENİYLE TRANSFER PİYASASI FELAKETTİ"
"Transfer döneminde hedefimiz 23 oyuncuyla başlamak ve gençleri çıkarmaktı. Ancak corona virüsü pandemisi nedeniyle transfer piyasası felaketti.
"TRANSFERDE FOOTBALL MENAJER FORMÜLÜNÜ KULLANACAĞIZ"
"Yakın bir zamanda transferler için Football Manager formülünü kullanacağız. Transfer çalışmalarımız tamamen buna bağlı olmayacak ama bize yardımcı olabilir. Şu anda birçok kulüp bu sistemi kullanıyor. Bunun kulübün gelecek politikasıyla ilgisi yok ama Football Manager'i kullanacağız."
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