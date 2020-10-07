07 Ekim 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Damien Comolli'den ilginç yöntem! Football Manager ile transfer yapacak

Comolli'den ilginç yöntem! Bilgisayar oyunuyla transfer yapacak
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.10.2020

Bir dönem 'de sportif direktörlük görevinde bulunan ve şu an Toulouse'un başkanlığını yapan , transferde kullanacaklarını söyledi.

Haziran 2018 - Ocak 2020 tarihleri arasında 'de sportif direktörlük görevini üstlenen ve şu anda Ligue 2 ekiplerinden Toulouse'un başkanlığını yapan Fransız futbol adamı , ülke basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Comolli, yakın bir zamanda çalışmaları için Footbal Manager yönetmini kullanacaklarını ancak kulübün tüm transfer politikasını buna bağlı olmayacağını söyledi.

Damien Comolli'nin Fransız basınından 20 Minutes'e yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"PANDEMİ NEDENİYLE TRANSFER PİYASASI FELAKETTİ"

"Transfer döneminde hedefimiz 23 oyuncuyla başlamak ve gençleri çıkarmaktı. Ancak corona virüsü pandemisi nedeniyle transfer piyasası felaketti.

"TRANSFERDE FOOTBALL MENAJER FORMÜLÜNÜ KULLANACAĞIZ"

"Yakın bir zamanda transferler için formülünü kullanacağız. Transfer çalışmalarımız tamamen buna bağlı olmayacak ama bize yardımcı olabilir. Şu anda birçok kulüp bu sistemi kullanıyor. Bunun kulübün gelecek politikasıyla ilgisi yok ama Football Manager'i kullanacağız."


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