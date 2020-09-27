Barcelona 4-0 Villarreal | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Barcelona ile Villarreal kritik maçta karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi ilk yarıda bulduğu gollerle 4-0 kazandı.

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Barcelona, La Liga'nın 3. haftasında Villarreal'i konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi ilk yarıda bulduğu gollerle 4-0 kazandı. Barcelona'nın gollerini Fati (2), Messi (p) ve Pau Torres (k.k) attı.



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