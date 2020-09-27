28 Eylül 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona 4-0 Villarreal | MAÇ SONUCU

Barcelona ilk yarıda fişi çekti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 Giriş Tarihi: 27.09.2020

İspanya 'nın 3. haftasında ile kritik maçta karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi ilk yarıda bulduğu gollerle 4-0 kazandı.

İspanya 'da heyecan devam ediyor. , La Liga'nın 3. haftasında 'i konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi ilk yarıda bulduğu gollerle 4-0 kazandı. Barcelona'nın gollerini Fati (2), Messi (p) ve Pau Torres (k.k) attı.

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