28 Eylül 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Roma 2-2 Juventus | MAÇ SONUCU

Roma'da kazanan çıkmadı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 Giriş Tarihi: 27.09.2020

Serie A'nın 2. haftasında ile karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan 90 dakika 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Milli futbolcumuz , maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Avrupa'da haftanın en önemli kapışmalarından birinde ile karşı karşıya geldi. Şampiyonluğun en önemli favorilerinden Juventus, Ronaldo'lu kadrosu ile Roma deplasmanında galibiyet aradı.

Roma'nın 31. dakikada Jordan Veretout'un penaltıdan bulduğu gole Juventus, 44. dakikada yine penaltıdan Cristiano Ronaldo ile cevap verdi. Gol perdesini açan isim Veretout, 45. dakikada yine sahneye çıktı ve ilk yarı Roma'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda skoru belirleyen gol Ronaldo'dan geldi. Portekizli süperstar, 69. dakikada kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti, 90 dakika 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Juventus 4, Roma 1 puana yükseldi. Juventus forması giyen milli stoper , maçı yedek kulübesinde tamamladı.

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