Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Damien Comolli'ye büyük neşter! Sadece 3 futbolcu...

Fenerbahçe, geçtiğimiz dönemlerde takıma sportif direktör olarak getirilen Damien Comolli birçok futbolcuyu sarı-lacivertli ekibe getirmişti. Bu dönemde Emre Belözoğlu transferlerde yetkili isimken, Fransız adamın getirdiği isimlerden sadece 3 futbolcu kaldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri