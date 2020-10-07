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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Damien Comolli'ye büyük neşter! Sadece 3 futbolcu...

Fenerbahçe, geçtiğimiz dönemlerde takıma sportif direktör olarak getirilen Damien Comolli birçok futbolcuyu sarı-lacivertli ekibe getirmişti. Bu dönemde Emre Belözoğlu transferlerde yetkili isimken, Fransız adamın getirdiği isimlerden sadece 3 futbolcu kaldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 07.10.2020 13:59
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Damien Comolli'ye büyük neşter! Sadece 3 futbolcu...

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, resmi olarak açıklanmayan sportif direktörlük görevine hızlı bir başlangıç yaptı...

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Damien Comolli'ye büyük neşter! Sadece 3 futbolcu...

Formasını çıkarıp, takım elbisesini giyen 40 yaşındaki Belözoğlu, transfer dönemine "Alo ben Emre abin" diyerek bitirdiği 18 transferle damgasını vurdu, Başkan Ali Koç'un göreve geldiği 2018 yılında futbolu emanet ettiği Damien Comolli'nin de izlerini sildi.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Damien Comolli'ye büyük neşter! Sadece 3 futbolcu...

Fransız sportif direktör, 12 Haziran 2018-16 Ocak 2020 arasında toplam 30 oyuncu transferi yaparken bunlardan 22'siyle yollar ayrıldı.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Damien Comolli'ye büyük neşter! Sadece 3 futbolcu...

SADECE 3 İSİM KALDI

Comolli'nın aldığı Luiz Gustavo, Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu, beğenilen isimler olarak takımda kalmayı başardı.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Damien Comolli'ye büyük neşter! Sadece 3 futbolcu...

Fenerbahçe savunmaya 6, orta sahaya 3 ve hücum hattına ise 7 oyuncu transferi gerçekleştirdi.

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