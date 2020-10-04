04 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Arsenal 2-1 Sheffield United | MAÇ SONUCU

Premier Lig: Arsenal 2-1 Sheffield United | MAÇ SONUCU
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

'in 4. haftasında , sahasında 'ı Bukayo Saka ve Nicolas Pepe'nin attığı gollerle 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Premier Lig'in 4. haftasında ile , Emirates Stadı'nda karşı karşıya geldi. Londra ekibi, rakibini 61. dakikada Bukayo Saka ve 64. dakikada Nicolas Pepe'nin attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Arsenal bu sonuçla puanını 9'a çıkararak 4. sıraya yükseldi. Henüz puanla tanışamayan Sheffield United ise 19. sırada yer aldı.

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