Premier Lig: Arsenal 2-1 Sheffield United | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Arsenal, sahasında Sheffield United'ı Bukayo Saka ve Nicolas Pepe'nin attığı gollerle 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Premier Lig'in 4. haftasında Arsenal ile Sheffield United, Emirates Stadı'nda karşı karşıya geldi. Londra ekibi, rakibini 61. dakikada Bukayo Saka ve 64. dakikada Nicolas Pepe'nin attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Arsenal bu sonuçla puanını 9'a çıkararak 4. sıraya yükseldi. Henüz puanla tanışamayan Sheffield United ise 19. sırada yer aldı.

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