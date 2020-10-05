05 Ekim 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Everton Ben Godfrey'i kadrosuna kattı

Everton'dan 5 yıllık imza! Yıldız isim...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.10.2020

Temsilcimiz 'un da formasını giydiği, ekiplerinden Everton, Championship temsilcisi 'den Ben ile 5 yıllık anlaşma sağladı. | Son dakika haberleri

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere 20 ve 21 yaş altı milli takımlarının formasını giyen ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Everton, 22 yaşındaki savunma oyuncusunun bonservis bedeline ilişkin bilgi vermedi. Fakat İngiliz basını, transferin 25 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini ve anlaşmada 5 milyon sterlinlik ek performans ödemesinin bulunduğunu öne sürdü.

Gol düellosunda kazanan Everton haberin devamı

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