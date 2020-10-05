05 Ekim 2020, Pazartesi
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Everton Ben Godfrey'i kadrosuna kattı
Temsilcimiz Cenk Tosun'un da formasını giydiği, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Championship temsilcisi Norwich City'den Ben Godfrey ile 5 yıllık anlaşma sağladı. | Son dakika transfer haberleri
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere 20 ve 21 yaş altı milli takımlarının formasını giyen Godfrey ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Everton, 22 yaşındaki savunma oyuncusunun bonservis bedeline ilişkin bilgi vermedi. Fakat İngiliz basını, transferin 25 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini ve anlaşmada 5 milyon sterlinlik ek performans ödemesinin bulunduğunu öne sürdü.
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