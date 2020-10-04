Ligue 1: Strasbourg 0-3 Lille | MAÇ SONUCU
Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Strasbourg sahasında Lille'i ağırladı. Mücadeleyi temsilcilerimizin formasını da giydiği Lille, 3-0 kazandı. Karşılaşmanın ilk golünü Zeki Çelik atarken, son golü ise Burak Yılmaz'dan geldi.
Fransa Ligue 1'in 6. hafta mücadelesinde Strasbourg evinde Lille'e karşı karşıya geldi. Mücadelede konuk takım 3 puanı 3 golle aldı.
Lille'e galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Zeki Çelik, 53'te Renato Sanchez ve 68. dakikada Burak Yılmaz attı.
6 hafta sonunda Lille 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak 14 puan topladı ve 2. sırada yer aldı. Strasbourg ise 3 puanda kaldı.
Lille'de temsilcilerimizden Zeki Çelik 90 dakika forma giyerken, Burak Yılmaz ise 90+2'de yerini Timothy Weah'a bıraktı. Bir diğer temsilcimiz Yusuf Yazıcı ise oyuna 74. dakikada dahil oldu.
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