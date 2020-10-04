04 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Ligue 1: Strasbourg 0-3 Lille | MAÇ SONUCU

Lille Türk yıldızlarıyla güldü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

Fransa Ligue 1'in 6. haftasında sahasında 'i ağırladı. Mücadeleyi temsilcilerimizin formasını da giydiği Lille, 3-0 kazandı. Karşılaşmanın ilk golünü atarken, son golü ise 'dan geldi.

Fransa Ligue 1'in 6. hafta mücadelesinde evinde 'e karşı karşıya geldi. Mücadelede konuk takım 3 puanı 3 golle aldı.

Lille'e galibiyeti getiren golleri 21. dakikada , 53'te Renato Sanchez ve 68. dakikada attı.

6 hafta sonunda Lille 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak 14 puan topladı ve 2. sırada yer aldı. Strasbourg ise 3 puanda kaldı.

Lille'de temsilcilerimizden Zeki Çelik 90 dakika forma giyerken, Burak Yılmaz ise 90+2'de yerini Timothy Weah'a bıraktı. Bir diğer temsilcimiz ise oyuna 74. dakikada dahil oldu.

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