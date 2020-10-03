03 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Everton 4-2 Brighton | MAÇ SONUCU

Gol düellosunda kazanan Everton
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 Giriş Tarihi: 03.10.2020

'in 4. haftasında ile karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazandı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Everton'un Real Madrid'den kadrosuna kattığı yeni transferi James Rodrigues, maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

'in 4. hafta mücadelesinde sahasında 'ı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

Everton adına galibiyeti getiren golleri; 16. dakikada Calvert-Lewin, 45+2'de Mina, 52. ve 70. dakikalarda ise James Rodrigues attı. Konuk ekibin gollerini ise 41. dakikada Maupay ve 90+2'de Bissouma attı.

Bu sonuçla birlikte Everton 4'te 4 yaparak 12 puan topladı ve maç fazlasıyla Premier Lig'de liderliğe yükseldi. Konuk ekip ise 3 puanda kaldı.

Chelsea sahasında ilk kez kazandı! haberin devamı

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