05 Ekim 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bruma Olympiakos ile sözleşme imzaladı

Bruma'nın yeni takımı belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 Giriş Tarihi: 05.10.2020

Son dakika transfer haberleri... Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Bruma'nın yeni takımı resmen açıklandı.  İşte ayrıntılar...

Yunanistan Süper Ligi ekibi Olympiakos, PSV'de forma giyen Bruma'yı kiraladı.

PSV'den yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusunun satın alma opsiyonuyla birlikte Olympiakos'a kiralandığı belirtildi.

Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Bruma, PSV'de geçen sezon 31 maçta 5 gol atmıştı.

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