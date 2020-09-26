Cagliari 0-2 Lazio | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Cagliari ile Lazio karşılaştı. Geçen sezon olağanüstü bir iş çıkartan İnzaghi'nin öğrencileri bu sezona da galibiyetle başladı. Konuk takım her iki yarıda da bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Cagliari ile Lazio kritik mücadelede karşı karşıya geldi. Konuk takım 4. dakikada Lazzari ve 74. dakikada Immobile'nin kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu.



DİĞER