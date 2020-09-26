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DÜNYADAN FUTBOL

Cagliari 0-2 Lazio | MAÇ SONUCU

Lazio kaldığı yerden devam etti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 Giriş Tarihi: 26.09.2020

A'nın ilk haftasında ile karşılaştı. Geçen sezon olağanüstü bir iş çıkartan İnzaghi'nin öğrencileri bu sezona da galibiyetle başladı. Konuk takım her iki yarıda da bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.

A'da heyecan devam ediyor. ile kritik mücadelede karşı karşıya geldi. Konuk takım 4. dakikada Lazzari ve 74. dakikada Immobile'nin kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu.

Premier Lig: Brighton 2-3 Manchester United | MAÇ SONUCU

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