Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles Manchester United'da
Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması da giyen Brezilyalı futbolcu Alex Telles, Premier Lig devi Manchester United ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı takım, Telles'in ManU'ya transferi sonrası 1.3 milyon Euro'yu kasasına koydu.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Porto'da forma giyen Alex Telles'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Brezilyalı sol bek ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İngiliz basını, Manchester ekibinin Telles için Porto'ya 15 milyon Euro bonservis bedeli ödediğini, başarı durumuna bağlı olarak da 2 milyonEuro da ek ödeme yapılabileceğini öne sürdü.
Telles'i 2016 yılında 6,5 milyon Euro'ya Porto'ya satan Galatasaray'ın, bu transferin karından yüzde 10 pay alma hakkı bulunuyor.
Porto'da geçen sezon 49 maçta forma giyen ve 13 gol atan Alex Telles, bu sezon ise 3 lig maçında sahaya çıktı.
GALATASARAY'A 1 MİLYON 350 BİN EURO
Brezilyalı sol bekin transferinin ardından Galatasaray'ın kasasına satışın kar payından yüzde 10'luk bir bedel geldi.
Manchester United, yetenekli oyuncu için Porto'ya 20 milyon euro bonservis ödeyecek ve Galatasaray da, 1 milyon 350 bin euro (12.5 Milyon TL) kazanacak.
Porto, Alex Telles'i 2016 yılında 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.
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