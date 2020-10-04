04 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Wolverhampton 1-0 Fulham | MAÇ SONUCU

Wolves 1 attı 3 aldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

'in 4. haftasında - ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip tek golle kazandı ve sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Premier Lig'in 4. hafta karşılaşmasında sahasında 'ı ağırladı.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Wolves'e galibiyeti getiren golü 56. dakikada Neto attı.

Bu sonuçla birlikte Wolverhampton 6 puana yükselirken Fulham ise 0 puanda kaldı.

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