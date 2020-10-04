04 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Manchester United 1-6 Tottenham | MAÇ SONUCU

ManU hezimete uğradı! Tarihi fark...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

'in 4. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Tottenham'ı ağırlarken, 'Kırmızı Şeytanlar' sahasında hezimete uğradı ve rakibine 6-1 yenildi.

'in 4. haftasında -Tottenham ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye Jose Mourinho'nun ekibi, deplasmanda 6-1 kazanarak tarihi bir skor elde etti.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri; Heung-Min Son (2), Harry Kane (2), Ndombele ve Aurier atarken Manchester United'ın tek golünü penaltıdan Bruno Fernandes kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ManU 3 puanda kalırken, Tottenham ise 7 puana yükseldi.

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