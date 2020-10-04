Osasuna 2-0 Celta Vigo | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 5. hafta mücadlesinde Osasuna'ya konuk olan Celta Vigo rakibine 2-0'lık skorla boyun eğdi. Celta'da millli futbolculardan Okay Yokuşlu 90 dakika sahada kalırken, Emre Mor ise son 30 dakikada görev aldı.
İspanya La Liga'ın 5. haftasında Osasuna, Celta Vigo'yu ağırladı.
El Sadar Stadyumu'nda sınırlı sayıda seyirciyle oynanan müsabaka ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Osasuna'ya galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Roncaglia ve 76. dakikada Calleri kaydetti.
Celta Vigo'da top koşturan milli futbolcularımızdan Okay Yokuşlu, 90 dakika boyunca forma giydi. Emre Mor ise 60. dakikada Baeza'nın yerine oyuna dahil oldu.
La Liga'da 2 maç sonra kazanan Osasuna, puanını 6'ya yükseltti ve 1 maç eksiğiyle 9. sırada yer aldı. Son iki maçından mağlubiyetle ayrılan Celta Vigo ise 13. sırada yer buldu.
Osasuna, gelecek hafta Eibar deplasmanına konuk olacak. Celta Vigo ise Atletico Madrid'i ağırlayacak.
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