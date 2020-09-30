Lille Başkanı Gerard Lopez: Zeki Çelik'e gelen teklifler var
Fransız ekibi Lille'in başkanı Gerard Lopez, milli futbolcu Zeki Çelik'le ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Lopez yapmış olduğu açıklamada mili futbolcu Zeki için gelen tekliflerin olduğunu ifade etti.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik'le ilgili flaş bir açıklama geldi. Fransız ekibinin başkanı Gerard Lopez, France Bleu'ye verdiği röportajda Zeki Çelik'e teklifler olduğunu duyurdu.
Muhabirin, "Zeki takımdan ayrılabilir mi?" sorusunu yanıtlayan Lopez, "Teklifler var, dolayısıyla her şey mümkün" diyerek milli sağ bekin transfer olabileceğinin sinyallerini verdi.
İngiliz basınından The Telegraph, geçtiğimiz temmuz ayında yayınladığı bir haberde Tottenham'ın, milli oyuncu için 18 milyon sterlini gözden çıkardığını yazmıştı. Ayrıca yine İngiliz basınında yer alan haberele göre Zeki Çelik'le ilgilenen takımlar arasında bir diğer Premier Lig ekibi Everton'ın da bulunduğu ifade edildi.
2018 yılında İstanbulspor'dan 2.5 milyon Euro karşılığında Lille'in yolunu tutan Mehmet Zeki Çelik, Fransız ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı. Milli sağ bek, gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekiyor.(Fotomaç)
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