İtalya Serie A'nın 3. haftasında Parma ile Koray Günter ve Mert Çetin'in formasını giydiği Hellas Verona karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lazio - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde Parma ile Hellas Verona karşılaşıyor. Müsabaka öncesinde arama motorları üzerinden maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal ve yayın saati merak konusu oldu. Peki, Parma - Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

PARMA - HELLAS VERONA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Parma - Hellas Verona maçı 4 Ekim Pazar günü saat 16:00'da beIN Connect üzerinden canlı yayınlanacak.

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