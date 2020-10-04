04 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Parma - Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Parma - Hellas Verona maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

A'nın 3. haftasında ile Koray Günter ve 'in formasını giydiği karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lazio - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

A'da heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde ile karşılaşıyor. Müsabaka öncesinde arama motorları üzerinden maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal ve yayın saati merak konusu oldu. Peki, Parma - Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

PARMA - HELLAS VERONA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Parma - Hellas Verona maçı 4 Ekim Pazar günü saat 16:00'da beIN Connect üzerinden canlı yayınlanacak.

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