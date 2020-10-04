La Liga: Barcelona 1-1 Sevilla | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 3. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Barcelona sahasında Sevilla'yı ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

La Liga'nın 3. hafta mücadelesinde Barcelona evinde Sevilla ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Sevilla adına golü 8. dakikada de Jong atarken, Barcelona'nın golü ise 10. dakikada Coutinho'nun ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte 3 hafta sonunda iki takım da 7 puana yükseldi.

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