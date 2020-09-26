26 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Crystal Palace 1-2 Everton | MAÇ SONUCU

Everton 3'te 3 yaptı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 Giriş Tarihi: 26.09.2020

'in 3. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Ancelotti'nin öğrencileri bu zor deplasmandan da 3 puanı 2-1'lik skorla elde etti.

'de heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaştı. Selhurst Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip oldu. Everton adına golleri Calvert-Lewin penaltıdan Rıcharlison kaydederken ev sahibi takımın tek golünü Kouyate attı. Bu sonucun ardından Everton lige 3'te 3 yaparak başlamış oldu.

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