Crystal Palace 1-2 Everton | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde Crystal Palace ile Everton karşı karşıya geldi. Ancelotti'nin öğrencileri bu zor deplasmandan da 3 puanı 2-1'lik skorla elde etti.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Crystal Palace ile Everton kozlarını paylaştı. Selhurst Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip oldu. Everton adına golleri Calvert-Lewin penaltıdan Rıcharlison kaydederken ev sahibi takımın tek golünü Kouyate attı. Bu sonucun ardından Everton lige 3'te 3 yaparak başlamış oldu.



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