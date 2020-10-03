03 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Leeds United 1-1 Manchester City | MAÇ SONUCU

M. City'nin kötü gidişatı sürüyor
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 Giriş Tarihi: 03.10.2020

'in 4. hafta mücadelesinde sahasında 'i ağırladı. Karşılaşmada 1-0 öne geçen konuk ekip skoru koruyamadı ve 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı.

'in 4. haftasında deplasmanda ile karşılaştı.

Konuk ekip 17. dakikada Raheem Sterling'in attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi. Bielsa'nın ekibi, 59. dakikada Rodrigo'nun attığı golle 1-1 eşitliği yakaladı. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Leeds United 7 puana yükselirken, 1 maç eksiği bulunan Manchester City ise 4 puan topladı.

Gol düellosunda kazanan Everton haberin devamı

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