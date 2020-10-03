Premier Lig: Leeds United 1-1 Manchester City | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Everton ile Brighton karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazandı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Everton'un Real Madrid'den kadrosuna kattığı yeni transferi James Rodrigues, maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı.