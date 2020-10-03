03 Ekim 2020, Cumartesi
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Premier Lig: Leeds United 1-1 Manchester City | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 4. hafta mücadelesinde Leeds United sahasında Manchester City'i ağırladı. Karşılaşmada 1-0 öne geçen konuk ekip skoru koruyamadı ve 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı.
İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City deplasmanda Leeds United ile karşılaştı.
Konuk ekip 17. dakikada Raheem Sterling'in attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi. Bielsa'nın ekibi, 59. dakikada Rodrigo'nun attığı golle 1-1 eşitliği yakaladı. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
Leeds United 7 puana yükselirken, 1 maç eksiği bulunan Manchester City ise 4 puan topladı.
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