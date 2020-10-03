03 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Eljif Elmas corona virüsüne yakalandı

F.Bahçe'nin eski yıldızı coronaya yakalandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.10.2020

Kariyerini A ekiplerinden 'de sürdüren 'nin eski oyuncusu , yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Makedon futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Takımın geri kalanına yapılan testlerde ise pozitif vakaya rastlanmadığı kaydedildi.

'nin geçen sezon başında 'den transfer ettiği , bu sezon Serie A'da 2 maçta forma giyip 1 gol attı.

Napoli yıldızlarıyla kazandı haberin devamı

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