Ozan Kabak'a Inter talip oldu!

Galatasaray altyapısından yetişip sarı-kırmızılılara 11 milyon Euro kazandırarak Bundesliga yolunu tutan Ozan Kabak için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basınına göre, 20 yaşındaki stopere Inter talip oldu.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen milli savunmacımız Ozan Kabak, Avrua devlerini peşine takmaya devam ediyor.

Galatasaray'dan Stuttgart'a transferinin ardından Schalke 04'e geçen ve burada gösterdiği performansla alkış toplayan Ozan Kabak'ın yeni durağı Inter olabilir.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre şu anda Tottenham ile görüşen Skriniar'ın ayrılığı dahilinde Inter, Ozan Kabak için Schalke 04'e resmi teklif yapacak.

'GELECEĞE YATIRIM'

Interli yetkililerin 20 yaşındaki savunmacıyı geleğe yönelik bir yatırım olarak gördüğü ve bu sebeple yedek kulübesinde otursa dahi Ozan'ı kadroda düşündükleri ifade edildi.

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