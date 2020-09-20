20 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Parma 0-2 Napoli | MAÇ SONUCU

Napoli yıldızlarıyla kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 Giriş Tarihi: 20.09.2020

A'nın ilk haftasında deplasmanda ile karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı ve lige 3 puanla başladı.

A'de futbol heyecanı resmen başladı. İlk hafta mücadelesinde sahasında 'yi ağırladı.

Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazanırken, karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Dries Mertens, 77'de Insigne attı.

Parma gelecek hafta Bologna deplasmanına gidecek. Napoli ise Genoa'yı konuk edecek.

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