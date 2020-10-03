03 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga: Stuttgart 1-1 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU

Stuttgart ile Bayer Leverkusen yenişemedi | Golleri izleyin
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 Giriş Tarihi: 03.10.2020

Bundesliga'nın 3. haftasında , sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golü Kaladjzic'ten gelirken, konuk takımın golünü Schick kaydetti.

Bundesliga'nin 3. haftasında ile , Mercedes-Benz Arena'da kozlarını paylaştı. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede iki takım, 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Stuttgart'ın golü 76. dakikada Sasa Kaladjzic'ten gelirken, Leverkusen'in golünü 7. dakikada Patrik Schick kaydetti.

Stuttgart bu sonuçla ligdeki ilk beraberliğini alarak puanını 4'e çıkardı. Üçüncü maçından da galibiyet çıkaramayan Bayer Leverkusen ise 3 puanla 14. sırada kaldı.

Bundesliga'nın 4. haftasında Stuttgart, 17 Ekim Cumartesi günü TSİ 16.30'da 'e konuk olacak. Bayer Leverkusen ise aynı gün ve aynı saatte deplasmanda Mainz 05 ile karşılaşacak.

MAÇIN GOLLERİ

GOL | Stuttgart 0-1 Bayer Leverkusen
GOL | Stuttgart 1-1 Bayer Leverkusen

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