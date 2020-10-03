Bundesliga: Stuttgart 1-1 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU

Bundesliga'nın 3. haftasında Stuttgart, sahasında Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golü Kaladjzic'ten gelirken, konuk takımın golünü Schick kaydetti.

Bundesliga'nin 3. haftasında Stuttgart ile Bayer Leverkusen, Mercedes-Benz Arena'da kozlarını paylaştı. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede iki takım, 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Stuttgart'ın golü 76. dakikada Sasa Kaladjzic'ten gelirken, Leverkusen'in golünü 7. dakikada Patrik Schick kaydetti.

Stuttgart bu sonuçla ligdeki ilk beraberliğini alarak puanını 4'e çıkardı. Üçüncü maçından da galibiyet çıkaramayan Bayer Leverkusen ise 3 puanla 14. sırada kaldı.

Bundesliga'nın 4. haftasında Stuttgart, 17 Ekim Cumartesi günü TSİ 16.30'da Hertha Berlin'e konuk olacak. Bayer Leverkusen ise aynı gün ve aynı saatte deplasmanda Mainz 05 ile karşılaşacak.

MAÇIN GOLLERİ

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