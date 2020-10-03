03 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Newcastle United - Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Newcastle United - Burnley maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.10.2020

'in 4. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Kritik maç hakkında futbolseverler arama motorlarında detaylı araştırma yapıyor. Merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Newcastle United - Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Newcastle United - Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

NEWCASTLE UNITED - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Newcastle United - Burnley maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 22:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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